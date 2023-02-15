Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Газетные юнкоры почтили память воина-интернационалиста в Бежаницком районе

Юные корреспонденты почтили память воина-интернационалиста. Фото Веры Суханковой​15 февраля в России объявлен Днём памяти воинов-интернационалистов. Памятная дата установлена в честь воинов-интернационалистов, которые выполняли служебный долг за пределами Отечества. Об этом вспомнили юнкоры газеты Бежаницкого района «Сельская новь». 

Все вместе они побывали на уроке мужества, посвящённом 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Урок прошёл в режиме онлайн-встречи с теми, кто прошёл эту войну.

«Сегодня Вера Петровна, директор школы, рассказала нам ещё об одном участнике афганских событий. Она была лично знакома с ним, знает его маму, братьев. Добряков Владимир Евгеньевич. В Республике Афганистан он служил с апреля 1986 года. До слёз тронули слова «Мама, осталось 100 дней до приказа...» — это строки из последнего письма Володи домой. В июле 1987 года в родительский дом Добряковых пришла горькая весть: «Ваш сын... погиб... при выполнении боевого задания...» — пишет юный корреспондент Татьяна Филиппова. 

Познакомившись с историей Владимира Добрякова, ребята решили побывать на могиле воина-интернационалиста. Большая группа добровольцев отправилась возложить цветы к подножию памятника. Погибшего почтили минутой молчания.

«Знаем, что на окраине деревни Уда проживает женщина, которая воспитала сына-героя. Она является главным хранителем светлой памяти о погибшем, не понаслышке и не из книг знает достоверную картину событий», — поделилась юнкор.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 февраля 2023

Полицейский из Дедовичей спас котёнка по имени Полиция
15 февраля 2023

Предстоящей ночью и утром 16 января в Псковской области ожидается туман
15 февраля 2023

Ассортимент и стоимость лекарств в Полибинском ФАПе изучил Андрей Козлов
15 февраля 2023

Газетные юнкоры почтили память воина-интернационалиста в Бежаницком районе
15 февраля 2023

В Бежаницкой школе полицейские провели для старшеклассников урок мужества
15 февраля 2023

В Псковской области продолжится оптимизация автостанций
15 февраля 2023

Развивать территории с помощью ТОС призвал Виктор Остренко
15 февраля 2023

200 подростков примут участие в слёте «Курган Дружбы» в Себежском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...