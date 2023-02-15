Газетные юнкоры почтили память воина-интернационалиста в Бежаницком районе

18:39, 15 февраля 2023, ПАИ

​15 февраля в России объявлен Днём памяти воинов-интернационалистов. Памятная дата установлена в честь воинов-интернационалистов, которые выполняли служебный долг за пределами Отечества. Об этом вспомнили юнкоры газеты Бежаницкого района «Сельская новь».

Все вместе они побывали на уроке мужества, посвящённом 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Урок прошёл в режиме онлайн-встречи с теми, кто прошёл эту войну.

«Сегодня Вера Петровна, директор школы, рассказала нам ещё об одном участнике афганских событий. Она была лично знакома с ним, знает его маму, братьев. Добряков Владимир Евгеньевич. В Республике Афганистан он служил с апреля 1986 года. До слёз тронули слова «Мама, осталось 100 дней до приказа...» — это строки из последнего письма Володи домой. В июле 1987 года в родительский дом Добряковых пришла горькая весть: «Ваш сын... погиб... при выполнении боевого задания...» — пишет юный корреспондент Татьяна Филиппова.

Познакомившись с историей Владимира Добрякова, ребята решили побывать на могиле воина-интернационалиста. Большая группа добровольцев отправилась возложить цветы к подножию памятника. Погибшего почтили минутой молчания.

«Знаем, что на окраине деревни Уда проживает женщина, которая воспитала сына-героя. Она является главным хранителем светлой памяти о погибшем, не понаслышке и не из книг знает достоверную картину событий», — поделилась юнкор.



