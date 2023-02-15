Группа взрывников обезвредила авиационную бомбу, найденную на строительной площадке в Пскове

19:16, 15 февраля 2023, ПАИ

Сегодня в 18:00 группа пиротехнических и взрывных работ ФГКУ «Невский Краснознамённый спасательный центр имени Ленсовета МЧС России» уничтожила авиабомбу SD-250, обнаруженную сутками ранее при проведении земляных работ в районе КИГ-62, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Взрывные работы прошли в штатном режиме, опасности для населения не было.

ПАИ сообщало, что 14 февраля на строительной площадке в Пскове обнаружили авиационную бомбу.