Группа взрывников обезвредила авиационную бомбу, найденную на строительной площадке в Пскове
Сегодня в 18:00 группа пиротехнических и взрывных работ ФГКУ «Невский Краснознамённый спасательный центр имени Ленсовета МЧС России» уничтожила авиабомбу SD-250, обнаруженную сутками ранее при проведении земляных работ в районе КИГ-62, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Взрывные работы прошли в штатном режиме, опасности для населения не было.
ПАИ сообщало, что 14 февраля на строительной площадке в Пскове обнаружили авиационную бомбу.
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15 февраля 2023
Группа взрывников обезвредила авиационную бомбу, найденную на строительной площадке в Пскове