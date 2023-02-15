Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Предстоящей ночью и утром 16 января в Псковской области ожидается туман

В Псковской области ночью и утром ожидается туман. Фото: МЧС

Сегодня в 17:00 от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» редакция ПАИ получила предупреждение о неблагоприятном явлении: «Ночью и утром 16 февраля в Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее».

Рекомендации для населения при тумане

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние. Целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас.

Напоминаем, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 февраля 2023

Полицейский из Дедовичей спас котёнка по имени Полиция
15 февраля 2023

Предстоящей ночью и утром 16 января в Псковской области ожидается туман
15 февраля 2023

Ассортимент и стоимость лекарств в Полибинском ФАПе изучил Андрей Козлов
15 февраля 2023

Газетные юнкоры почтили память воина-интернационалиста в Бежаницком районе
15 февраля 2023

В Бежаницкой школе полицейские провели для старшеклассников урок мужества
15 февраля 2023

В Псковской области продолжится оптимизация автостанций
15 февраля 2023

Развивать территории с помощью ТОС призвал Виктор Остренко
15 февраля 2023

200 подростков примут участие в слёте «Курган Дружбы» в Себежском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...