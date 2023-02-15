В Себежском районе сотруднику погрануправления пытались дать взятку

19:37, 15 февраля 2023, ПАИ

В Себежском районе пресечена попытка дачи местным жителем взятки сотруднику пограничного органа, сообщает прокуратура Псковской области.

Органами прокуратуры Псковской области признано законным постановление о возбуждении уголовного дела следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в отношении 42-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, 7 января 2023 года подозреваемый передал сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, действующего в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», первую часть взятки в размере 50 тысяч рублей за беспрепятственный ввоз большегрузным транспортом с территории сопредельного государства в Российскую Федерацию запрещённой сельскохозяйственной продукции.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Санкция статьи уголовного закона за данное преступление предусматривает наказание вплоть до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.