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Полицейский из Дедовичей спас котёнка по имени Полиция

Андрей Яковлев, спасший котёнка. Фото: «Коммуна»

«Узнайте, пожалуйста, как там котёнок!» — обратился сегодня к корреспонденту газеты «Коммуна» Андрей Яковлев, помощник оперативного дежурного ДЧ МО МВД России «Дедовичский».
Не понимая, о каком котёнке идёт речь, журналисты газеты начали выяснять подробности и позвонили Андрею. Он рассказал, что вчера, 14 февраля, примерно в 20:30 на пульт дежурного полиции поступил звонок с просьбой помочь достать с крыши котёнка. 

С этой крыши доставали Полицию. Фото: «Коммуна»

«Я вчера заступил на дежурство, а вечером поступил этот звонок, — рассказывает Андрей Яковлев. — Женщина на том конце провода просила о помощи и объяснила, что все остальные службы, куда она звонила до полиции, помочь отказались. Мы с Артемьевой Дианой Сергеевной, сотрудницей патрульно-постовой службы, сразу выехали по названному адресу. Приехав в квартиру заявительницы, я оценил обстановку: крыша прилегающего к её квартире здания столовой Дедовичского многопрофильного техникума, на которой и находился маленький испуганный котёнок, расположена ниже второго этажа, а мы были на третьем. Я вышел на улицу, чтобы попробовать попасть на крышу с улицы, но без подручных средств это не представлялось возможным. Тогда я позвонил в управляющую кампанию, чтобы попросить лестницу, там мне ответили, что к зданию столовой они никакого отношения не имеют… Тогда я решил обратиться к соседям Татьяны Антоновны, проживающим этажом ниже. Они, к счастью, оказались дома и любезно согласились открыть мне окно, чтобы выбраться на крышу здания и достать котёнка. Я снял куртку и спрыгнул. Вот так беззащитное животное и было спасено. Когда узнал, что заявительница — ветеринарный врач, было решено оставить котёнка под её наблюдением. Теперь я переживаю за маленького пушистика, вот и хотел узнать: как у него дела?»

Спасённая кошка Полиция. Фото: «Коммуна»

А самочувствие у котёночка (кстати, это девочка!) неплохое. Всю ночь она спала, кушает корм. Только вот задние лапки её беспокоят: всё-таки, наверное, были ушиблены при падении на крышу.

«Не понимаю, как котёнок попал на эту крышу? Что за нелюди могли так поступить с беззащитным животным? Здесь два варианта — либо скинули сверху, либо закинули снизу, самостоятельно он там никак не мог оказаться, — рассказывает Татьяна Тимонен. — Видно, что кошечка домашняя, ухоженная, чистая, не боится идти на руки, мурлычет. А вчера она так громко и жалобно мяукала на улице, что даже через закрытые окна я её услышала. Сначала позвонила по номеру 112, мне ответили, что ничем помочь не могут. Потом я позвонила 101, там тоже сказали, что таких услуг не оказывают, порекомендовали позвонить в ЕДДС Дедовичского района, что я и сделала. В итоге в ЕДДС в помощи тоже отказали. Оставалось одно — обратиться в полицию, ведь сама я не смогла бы достать котёнка. К счастью, полицейские оказались людьми неравнодушными. Всё расспросили и довольно быстро приехали. Спасибо Андрею Яковлеву за неравнодушие и доброе сердце! А кошечку я решила оставить себе и назвать её Полиция!»

Вот такая история про добрые сердца одних, пришедших на помощь, и безразличие других, обрекших животное на верную гибель. Теперь у корреспондентов газеты «Коммуна» вполне логичный вопрос: какая служба всё-таки должна спасать животных? 

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