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Происшествия

За неоднократное вождение без прав пскович получил 200 часов обязательных работ

Псковский городской суд вынес приговор в отношении жителя Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.  264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что мужчина управлял автомобилем, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ (повторное управление транспортным средством водителем, лишённым права управления). 

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Смягчающими обстоятельствами суд признал раскаяние в содеянном, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, состояние здоровья.  

За совершённое преступление мужчине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. При определении срока дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами суд учёл, что осуждённый неоднократно привлекался к административной ответственности в области безопасности дорожного движения, и назначил 1 год 6 месяцев лишения права управления транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.

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