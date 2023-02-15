За неоднократное вождение без прав пскович получил 200 часов обязательных работ

20:44, 15 февраля 2023, ПАИ

Псковский городской суд вынес приговор в отношении жителя Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что мужчина управлял автомобилем, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ (повторное управление транспортным средством водителем, лишённым права управления).

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Смягчающими обстоятельствами суд признал раскаяние в содеянном, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, состояние здоровья.

За совершённое преступление мужчине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. При определении срока дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами суд учёл, что осуждённый неоднократно привлекался к административной ответственности в области безопасности дорожного движения, и назначил 1 год 6 месяцев лишения права управления транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.