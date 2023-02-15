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Культура

Выставку «А у нас в Михайловском» открыли в Пушкинском музее-заповеднике

Выставку «А у нас в Михайловском» открыли сегодня. Фото: Пушкинский музей-заповедник

Большую фондовую выставку «А у нас в Михайловском» открыли сегодня, 15 февраля, в Пушкинском заповеднике. Экспозиция посвящена 120-летию со дня рождения первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» на Псковщине, Героя Социалистического Труда, лауреата госпремий РСФСР и Российской Федерации С. С. Гейченко, сообщили ПАИ в информационной службе музея-заповедника. Экспозиция развёрнута в научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

Выставка рассказывает о главном деле всей жизни Семёна Гейченко — о становлении музея-заповедника во второй половине ХХ столетия. Здесь можно увидеть работы выдающихся живописцев и графиков — своего рода художественную летопись «Михайловского». Музей показывает редкие книги, интересные образцы декоративно-прикладного искусства, фотографии и многое другое. Отдельные экспонаты объединены в тематические разделы: «Музейные ценности, возвращённые из Германии после Великой Отечественной войны», «Пушкинский праздник поэзии», «Мастерская графика В. М. Васильева» и проч. Есть в экспозиции и вещи, которые широкой публике представляют редко, а то и вовсе впервые.

Планируется, что выставка «А у нас в Михайловском» будет работать для посетителей до конца текущего года. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 6+. При этом молодые люди могут оплатить билет в экспозицию посредством «Пушкинской карты».

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