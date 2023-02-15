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Культура

В Пскове пройдёт мастер-класс по саксофону

Серафима Верхолат приезжает в Псков с мастер-классом по саксофону. Фото: колледж искусств им. Римского-Корсакова

Мастер-класс по саксофону проведёт 24 февраля в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова лауреат и дипломант международных конкурсов и фестивалей Серафима Верхолат (Санкт-Петербург), сообщили ПАИ в колледже.

В мастер-классе примут участие молодые псковские саксофонисты – учащиеся детских школ искусств Пскова и области, а также студенты Псковского колледжа искусств.

Серафима Верхолат (саксофон) окончила эстрадное отделение Хабаровского колледжа искусств (класс преподавателя С. Н. Тимченко) и Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (класс заслуженного артиста России, профессора А. В. Казакова).
В настоящее время ведёт концертную деятельность как солистка и в составе различных ансамблей в России и за рубежом. Наряду с сольным и камерным исполнительством Серафима сотрудничает с ведущими оркестрами страны в качестве приглашённого артиста (оркестры Мариинского театра, Михайловского театра, Санкт-Петербургской академической капеллы, ГАСО им. Евгения Светланова и др.).

Помимо исполнительства, Серафима занимается и педагогической деятельностью, являясь старшим преподавателем Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена и Санкт-Петербургского музыкального училища им Н. А. Римского-Корсакова.

На протяжении большей части своей творческой биографии Серафима активно взаимодействует с современными композиторами. Результатом этого взаимодействия становится не только исполнение (нередко премьерное) и популяризация уже существующих сочинений для саксофона и с его участием, но и появление новых композиций, некоторые из которых даже отмечены посвящением Серафиме. Помимо этого, в репертуаре Серафимы имеются собственные переложения для саксофона произведений различных эпох от Ренессанса до наших дней.

Серафима Верхолат является участницей проекта современной музыки Re-Music.org, ежегодного фестиваля современной академической музыки «Время музыки Fin de siecle», ежегодного фестиваля современной музыки «Звуковые пути», музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», участницей программ Санкт-Петербургского дома музыки, участницей и руководителем Санкт-Петербургского ансамбля саксофонов.

Начало мастер-класса в 12 часов. Адрес малого концертного зала колледжа: ул. Воеводы Шуйского, 2.

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