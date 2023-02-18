ВИДЕО В «Луки Парке» вандалы сломали одну из фотозон

22:53, 17 февраля 2023, ПАИ

Сегодня утром паблик «Луки Парка» опубликовал очередное видео акта вандализма на территории парка культуры и отдыха. Камеры зафиксировали двух молодых людей в спортивной одежде, которые сначала сфотографировались в одной из фотозон, а потом ногами эту фотозону сломали.

«Две «личности», видимо, хотели себя хоть в чём-то реализовать, на большее образования не хватает. Зато хватает сил. Сделали на память фотографии и решили: «Да не доставайся же ты никому!» Сломали одну из фотозон парка — новогоднюю арку. Но карма не заставила долго ждать!» — написали в паблике.

Все видео- и фотоматериалы дирекция «Луки Парка» уже направила в правоохранительные органы.