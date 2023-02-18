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Общество

В Новоизборской школе рассказали о безопасности на дорогах

Живой интерес у школьников вызвал рассказ о том, кто и когда имеет право садиться за руль транспортного средства. Фото: «Печорская правда»

17 февраля сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» посетили Новоизборскую среднюю школу. Об этом сообщил корреспондент газеты «Печорская правда».

Во время профилактической беседы служители закона рассказали о необходимости соблюдения правил дорожного движения, ответили на многочисленные вопросы детей и объяснили необходимость использования световозвращающих элементов. Нелишним стало напоминание о важности правильного перехода проезжей части, особенно после выхода из общественного транспорта.

Живой интерес у школьников вызвал рассказ о том, кто и когда имеет право садиться за руль транспортного средства, тем более что многие ребята уже имеют мопеды, скутеры. Не стоит забывать о возрастном цензе и получении водительского удостоверения: за езду без водительского удостоверения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.

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