«Первый Псковский» проведёт марафон в поддержку бойцов СВО

23:40, 17 февраля 2023, ПАИ

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы».

На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.

Финалом акций станет марафон в поддержку СВО, который 22 февраля «Первый Псковский» покажет в прямом эфире с 14 до 18 часов. Будет много гостей, выступления артистов и, конечно, сюжетов о тех, кто помогает нашим бойцам, а также о том, как доставляется гуманитарная помощь в зону СВО.