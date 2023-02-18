«Народное признание – 2022» в цифрах

00:37, 18 февраля 2023, ПАИ

Сегодня в «Псковской правде» вышел большой материал о вручении премии «Народное признание – 2022». В газете отметили: «Все номинанты на награду — победители. Благодаря проекту, о них узнали десятки тысяч человек — только в двух турах голосования приняли участие порядка 30 тысяч жителей самых разных регионов России», — и привела некоторые цифры:

217 тыс. заявок на соискание было принято,

35 финалистов осталось в итоге голосования,

около 30 тыс. человек проголосовали в двух турах,

12 победителей получили главный приз,

450 гостей посетили церемонию награждения,

более 16 тыс. просмотров набрала прямая трансляция в ВК.

Целиком читайте свежий материал о вручении премии на сайте «Псковской правды».

Все материалы ПАИ о прошедшей премии можно найти здесь.