В Пскове состоится презентация книги о русском чае

00:55, 18 февраля 2023, ПАИ

В Псков приезжает автор книги «Русская чайная традиция» Андрей Колбасинов, чтобы познакомится с псковскими традициями и историей. Также он выступит с презентацией своей книги и расскажет о её создании, о специфически русском понимании чая и особой культуре русских чайных, исчезнувшей в прошлом веке.

Что такое чаепитие по-русски? Как чай появился в нашей культуре, объединил за столом все сословия и стал неизменным спутником русского человека? Об этом книга «Русская чайная традиция» Андрея Колбасинова, создателя московской чайной «Нитка». Подстаканники и самовары, чайные технологии и хитрые подделки, торговые пути и повороты истории — книга касается самых разных сторон традиции чаепития, которая заняла уникальное место в культурном коде России.

Презентация книги пройдёт в псковском креативном пространстве «Лофт» 24 февраля в 19:30.