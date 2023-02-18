Актёр Псковского драмтеатра стал лауреатом «Золотой маски»

09:07, 18 февраля 2023, ПАИ

Актёр из Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина Камиль Хардин является номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщает «Комсомольская правда. Псков».

Камиль Хардин участвует в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в спектакле «Морфий». В ожидании показа спектакля в Москве сотрудники театра решили поделиться некоторыми фактами о жизни актёра. Камиль Хардин родился в Магнитогорске. Учился в Челябинске, затем в Казани. Работал в театре «Мастеровые» города Набережные Челны. А с 2014 года является актёром Псковского театра драмы.

Номинанта можно увидеть в спектаклях «Ревизор», «Зойкина квартира», «Серёжа очень тупой», «Бовари», «Каштанка», «Смерть Тарелкина», «Отелло», «Дни Победы», «Жанна», «Морфий». Отметим также, что он семь лет руководит студией актёрского мастерства. Помимо актёрской карьеры, Камиль снимался и в кино. Его моего увидеть в фильмах «Молоко птицы», «Шум», «Огонь», «Два билета домой». Кроме того, Камиль Хардин стал режиссёром короткого метра «Река в конце деревни» и документального фильма «Огонёк в горах».