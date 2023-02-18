Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Актёр Псковского драмтеатра стал лауреатом «Золотой маски»

Фото: KP.ru

Актёр из Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина Камиль Хардин является номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщает «Комсомольская правда. Псков».

Камиль Хардин участвует в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в спектакле «Морфий». В ожидании показа спектакля в Москве сотрудники театра решили поделиться некоторыми фактами о жизни актёра. Камиль Хардин родился в Магнитогорске. Учился в Челябинске, затем в Казани. Работал в театре «Мастеровые» города Набережные Челны. А с 2014 года является актёром Псковского театра драмы.

Номинанта можно увидеть в спектаклях «Ревизор», «Зойкина квартира», «Серёжа очень тупой», «Бовари», «Каштанка», «Смерть Тарелкина», «Отелло», «Дни Победы», «Жанна», «Морфий». Отметим также, что он семь лет руководит студией актёрского мастерства. Помимо актёрской карьеры, Камиль снимался и в кино. Его моего увидеть в фильмах «Молоко птицы», «Шум», «Огонь», «Два билета домой». Кроме того, Камиль Хардин стал режиссёром короткого метра «Река в конце деревни» и документального фильма «Огонёк в горах».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 февраля 2023

Началась реставрация Благовещенской и Сретенской церквей

18 февраля 2023

ФК «Луки-Энергия» вышел финал XXIV турнира Полпреда Президента РФ в СЗФО
18 февраля 2023

Более 400 сладких открыток-шоколадок отправят участникам СВО гдовские школьники

18 февраля 2023

Победителей конкурса детского творчества наградили в Великих Луках
18 февраля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие выставки «Донбасс. Герои»
18 февраля 2023

Творческую встречу с московской художницей организуют в Молодёжном центре Пскова
18 февраля 2023

Сотый спектакль «Год Жирафа» сыграли в Псковском драмтеатре
18 февраля 2023

Актёр Псковского драмтеатра стал лауреатом «Золотой маски»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...