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Общество

Эксперт рассказал, как избавиться от хлама в смартфоне

Смартфоны стоит сбрасывать до заводских настроек раз в полтора года — это позволит избавиться от невостребованных данных, которые не получилось удалить вручную или с помощью специальных приложений, и освободить память устройства, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра исследования и тестирования абонентского оборудования «Мегафона» Александра Джакония.

«Избавиться от невостребованных данных, которые не получилось удалить вручную или с помощью специальных приложений, можно, сбросив смартфон до заводских настроек. Перед началом процесса необходимо обязательно создать резервную копию, содержащую всю важную для вас информацию. Сбрасывать настройки следует, если вы пользуетесь гаджетом уже больше полутора лет», — отметил эксперт.

Он пояснил, что смартфон уже давно перестал быть только телефоном для звонков и сообщений. Пользователи активно скачивают приложения, делают фото и снимают видео, в то время как весь контент быстро заполняет свободную память гаджета, замедляя его работу, добавил Джакония.

«Самый простой способ освободить память смартфона — это перенести всю информацию на компьютер или съёмный носитель. Однако для активных пользователей оптимальным будет использование облачных хранилищ», — сообщил он.

Джакония также советует владельцам гаджетов отключить функцию автозагрузки в мессенджерах. Поскольку она включена по умолчанию, все фото и видео, которые присылают другие контакты, автоматически сохраняются в памяти устройства, также заполняя память. «Например, в настройках Telegram это можно сделать в разделе «Данные и память», в настройках WhatsApp — «Данные и хранилище», — резюмировал эксперт.
 

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