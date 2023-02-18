Ребёнок госпитализирован в результате ДТП на трассе Псковского района
В Псковском районе на трассе Псков – Санкт-Петербург в деревне Подборовье водитель фуры, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу движущемуся автомобилю Infiniti, после чего произошло столкновение.
В результате ДТП пострадал ребёнок, находившийся в детском специализированном кресле в Infiniti. Он госпитализирован в медучреждение прибывшей бригадой скорой помощи.
На месте работают пожарные подразделения и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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