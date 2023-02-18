Ребёнок госпитализирован в результате ДТП на трассе Псковского района

10:01, 18 февраля 2023, ПАИ

В Псковском районе на трассе Псков – Санкт-Петербург в деревне Подборовье водитель фуры, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу движущемуся автомобилю Infiniti, после чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал ребёнок, находившийся в детском специализированном кресле в Infiniti. Он госпитализирован в медучреждение прибывшей бригадой скорой помощи.

На месте работают пожарные подразделения и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.