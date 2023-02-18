Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева

11:21, 18 февраля 2023, ПАИ

Директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева умерла в возрасте 50 лет. Об этом в субботу сообщила ТАСС концертный директор группы Александра Рерих.

«Да, Ларисы не стало сегодня ночью», — сказала она. Причины смерти пока не раскрываются.

О смерти Пальцевой в своём Telegram-канале также сообщила лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. «Я сделаю всё, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой», — написала она.

Лариса Пальцева родилась 29 августа 1972 года в Ташкенте. В 1990-е годы работала в пресс-службе Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова, до 2001 года также занимала пост пресс-атташе Земфиры (признана в РФ иноагентом). С осени 2001 года Пальцева стала директором и тур-менеджером группы «Ночные снайперы». Покинула администрацию группы в декабре 2013 года, но снова заняла пост уже в сентябре 2017 года.