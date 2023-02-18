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Культура

Сотый спектакль «Год Жирафа» сыграли в Псковском драмтеатре

Беби-спектакль «Год жирафа» сыграли в сотый раз в Псковском драмтеатре «Маленький театр», сообщает корреспондент ПАИ.

В шатре собрались юные зрители, которые видят историю на расстоянии вытянутой руки, разгадывают загадки сказочных героев. По словам актёров, даже сотый спектакль дарит новые ощущения и создаёт неповторимую атмосферу. Дети с удовольствием наблюдают за развитием событий и тоже являются частью повествования. 

«Год Жирафа» в 2018 году стал первым беби-спектаклем театра, рассчитанным на аудиторию детей от 2 до 6 лет. В 2021 году руководство Псковской драмы приняло решение организовать специальное пространство для показа беби-спектаклей со своим репертуаром – Маленький театр.

В репертуаре театра спектакли «Год Жирафа», «Приключения голубя Петра», «Слон и птичка». В сентябре планируется премьера ещё одного беби-спектакля.

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