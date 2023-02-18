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Общество

Творческую встречу с московской художницей организуют в Молодёжном центре Пскова

Фото: Молодёжный центр Пскова

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет посетить творческую встречу с Марией Матю, членом Творческого союза художников России (ТСХР), Международной федерации художников и Союза абстракционистов России (САБРОС), многократным победителем международных художественных фестивалей и конкурсов, 22 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодёжном центре Пскова.

Мария провела уже 10 персональных выставок картин в Москве, участвовала более чем в 50 коллективных выставках в России и других странах, её работы находятся в коллекциях музея современного искусства (МСИИД) в Ростове-на-Дону, музея «Булгаковский дом» в Москве, в арт-галерее «K2» и в частных коллекциях в России и других странах.

На встрече участники узнают о таких направлениях в искусстве, как абстракция и примитивизм, и о том, как их сочетают. Кроме того, можно будет увидеть картины, сделанные в авторском стиле и даже познакомиться с поэзией. В завершение вечера Мария проведёт мастер-класс по рисованию весёлых персонажей одной линией и заполнению их в стиле зенарт — это позволит отвлечься и настроиться на положительный лад.

Мероприятие пройдёт по адресу ул. М. Горького, д. 15, начало в 18:30.

Запись на мероприятие через сообщения сообщества «Духовно-нравственное направление_МЦ». В сообщении необходимо будет указать свои Ф. И. О., возраст и контактный телефон для обратной связи.

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