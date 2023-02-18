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Нейросеть нарисовала хуманизированный образ Пскова

Нейросеть Midjourney изобразила города России в образах, и получились герои для мрачных сказок. На фото от ИИ есть и Псков, который получился в образе седого монаха.

Помимо этого, нейросеть нарисовала Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Тулу, Нижний Новгород, Самару, Рязань, Пермь, Краснодар, Омск, Тверь, Новосибирск, Пензу, Мурманск, Ладогу, Воронеж, Ярославь, Улан-Уде, Иркутск.

В хуманизированном изображении Тулы от Midjourney прослеживаются черты воительницы: персонаж держит в руках посох, похожий на магический, а лицо девушки покрывают брызги крови. От Воронежа в прочтении нейросети исходит похожий вайб: за спиной у героя горит город, а его глаза светятся красноватым огнём. Он немного напоминает Никиту Джигурду, если бы тот примерил образ языческого жреца.

Казань, как и все города женского рода, похожа на модель. Из-под её короны видно расшитый золотом платок, а с уха свисает длинная массивная серёжка. Костюм Нижнего Новгорода выделяется на фоне остальных хуманизаций городов мужского рода: персонаж одет в красный узорчатый кафтан с меховым воротником и объёмную шапку под цвет.

Омск в прочтении нейросети оказался мрачным мужчиной с длинными волосами и в чёрном капюшоне. Чертами лица этот герой напоминает друга семьи императора Николая II Григория Распутина. Рязань преобразилась в принцессу-воительницу из сказки: героиня носит железный доспех, а её волосы окрашены в неестественно жёлтый цвет. Краснодар у Midjourney получился тучным мужчиной средних лет с нездоровым цветом лица. Возможно, виною тому бутылка, которую герой держит в руке. В его корону вплетены цветы хмеля, а на груди на толстой цепочке висят гроздья винограда. Похоже, это российский Дионис.

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