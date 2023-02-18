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Общество

Советы о формировании здорового рациона дали в псковском комитете по здравоохранению

Рекомендации по формированию рациона здорового питания дали в комитете по здравоохранению Псковской области.

Там рассказали, что рацион не меняется в зависимости от времени года и различные фрукты и овощи составляют его основу.

Ежедневно следует потреблять не менее 400 граммов различных овощей (без учёта картофеля) и фруктов, которые являются источниками витаминов и микроэлементов. Ярко-оранжевые овощи: морковь, тыква, сладкий болгарский перец — это источники витамина А, и чем ярче окраска, тем выше его содержание.

На зимнее время приходится пик урожая фруктов с высоким содержанием витамина С, необходимого для усвоения железа и обладающего высокой антиоксидантной активностью. Это различные цитрусовые: апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны. Высоким содержанием витамина С отличаются киви, из овощей — болгарский перец, белокочанная и краснокочанная капуста, редька, свежая зелень, лук и чеснок.

Листовые овощи, например шпинат, и различные сухофрукты — прекрасный источник магния и калия. Калий способствует регуляции работы сердечно-сосудистой и нервной систем. Магний играет важную роль в регуляции артериального давления, он необходим для осуществления ферментативных процессов в организме, синтеза регулирующих работу нервной системы веществ. Высоким содержанием калия, по словам диетолога, также отличаются курага, бананы, картофель.

Можно использовать различные свежие, сушёные или замороженные овощи и фрукты.  Современные технологии высушивания и замораживания плодов, овощей, зелени и ягод позволяют минимизировать потери ценных пищевых веществ в результате обработки, но при этом значительно увеличивают сроки хранения таких продуктов.

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