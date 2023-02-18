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Общество

Врач дала советы о правильном употреблении пельменей

Пельмени лучше выбрать с диетическим мясом или рыбой, а заправить натуральным йогуртом, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в День пельменей.

«Пельмени, вареники, манты, хинкали — блюда, состоящие из теста и начинки, пищевая ценность которых напрямую зависит от входящих в них ингредиентов. Чем более жирные сорта мяса используются при приготовлении пельменей, чем больше сахара и жиров добавляется в начинку для приготовления вареников, чем больше масла, тем калорийнее получается блюдо. Для начинок лучше выбрать сорта диетического мяса и птицы — кролика, индейку, курицу, рыбу, для вареников подойдёт творог пониженной жирности, начинка из различных ягод, желательно без добавления сахара, или овощей», — рассказала Стародубова.

По её словам, калорийность блюда будет зависеть и от способа кулинарной обработки: при обжаривании она значительно повышается. Пельмени и вареники рекомендуется отваривать, приготавливать на пару или запекать после отваривания без добавления дополнительных жиров.

«При этом для заправки блюда лучше не использовать жирные, солёные или сладкие соусы, можно подать блюдо с натуральным йогуртом или сметаной пониженной жирности», — рассказала Стародубова.

Диетолог отметила, что при приобретении полуфабриката в магазине или готового блюда на предприятиях общественного питания обязательно нужно обращать внимание на состав и калорийность в пересчёте на порцию блюда.

«Пельмени и вареники являются, несомненно, вкусным и популярным блюдом, и здоровому человеку не нужно от них отказываться. Главное — соблюдать меру: порции 200–250 граммов будет вполне достаточно», — отметила собеседница агентства.

По её словам, пельмени и вареники в классическом исполнении достаточно тяжёлая для усвоения пища, поэтому для детей стоит выбирать специальные виды детских вареников и пельменей, которые можно включать в питание детей с трёх лет. А людям с различными хроническими заболеваниями по вопросу употребления в пищу тех или иных продуктов и блюд необходимо проконсультироваться с врачом.

«Что же касается напитков, то к вареникам или пельменям хорошо подойдут различные виды чая, возможно, с добавлением лимона или ароматных трав — душицы, лаванды или мяты, желательно без сахара. Употребление сладких напитков рекомендуется ограничить, а лучшим напитком для утоления жажды является питьевая вода», — добавила Стародубова.
 

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