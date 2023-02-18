Митрополит Тихон провёл литургию в честь Вселенской родительской субботы

16:26, 18 февраля 2023, ПАИ

Божественную литургию в день Вселенской родительской субботы совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Псково-Печерском монастыре 18 февраля. Об этом написали в телеграм-канале Псково-Печерского монастыря.

«Сегодня мы поминали тех, кто находится в покое: родных, любимых, близких, наших благодетелей. Благодарим Бога, что на нашем пути встали такие удивительные люди, прожившие сложную, тяжёлую, но необычайно радостную жизнь. Преодолеваемые искушения, постоянное благодарение Бога приводят к покою. Отсутствие покоя означает непонимание того, спасёмся мы или не спасёмся, правилен наш путь или неправилен. А покой появляется в сердце, когда в нём воцаряется Царствие Небесное. Всем желаю великого мира, которое даёт Царствие Небесное», — сказал в проповеди митрополит.