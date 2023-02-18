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Происшествия

В Минске вынесли приговор водителю автобуса за ДТП в Псковском районе

Приговор водителю автобуса, который перевернулся в районе деревни Подборовье Псковского района, вынес Ленинский суд Минска, сообщает «Онлайн Брест».

В приговоре суда сказано, что 47-летний водитель автобуса ехал со скоростью не менее 72 км/ч. Он «не выбрал безопасную скорость с учётом выпадения осадков, в результате чего потерял контроль за безопасным движением автобуса, что привело к заносу, в результате он съехал в кювет и опрокинулся». К слову, псковские дорожники отмечали, что дорога была обработана противогололёдными материалами.

Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. По ч. 2 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок три года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.

Напомним, более трёх лет назад, ночью 30 декабря 2019 года, автобус Neoplan двигался из Беларуси в Санкт-Петербург. В салоне находились 50 пассажиров и два водителя. В районе деревни Подборовье Псковского района автобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате за медпомощью обратились 24 человека. По окончательным данным, тяжкие телесные повреждения получили четверо пассажиров. Как отмечалось, все ехали в турпоездку.

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