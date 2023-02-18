В новом выпуске «Тема недели» расскажут о преобразовании районов области в муниципальные округа

18:10, 18 февраля 2023, ПАИ

Восемь районов Псковской области приняли решение преобразоваться в муниципальные округа. Какие это районы и как проходит переход на одноуровневую систему местного самоуправления, расскажет Александр Машкарин в новом выпуске авторской программы «Тема недели» на «Первом Псковском».

«…В региональный парламент поступило шесть законопроектов о преобразовании районов в муниципальные округа. Первопроходцами готовы стать Пыталовский, Струго-Красненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский районы. Напомню, что по закону, прежде чем принять решение о преобразовании, во всех волостях района должны пройти общественные слушания. И они прошли. Без дискуссий не обошлось, и о самых популярных вопросах жителей мы неоднократно в «Теме недели» говорили с нашими экспертами», — отмечает автор программы.

Смотрите «Тему недели» на «Первом Псковском» в субботу, 18 февраля, в 20:00 мск.