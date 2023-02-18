Соревнования по лыжным гонкам состоялись в Стругах Красных

18:48, 18 февраля 2023, ПАИ

Сегодня в Стругах Красных прошли соревнования по лыжным гонкам, посвящённые Дню зимних видов спорта, сообщает Псковскому агентству информации газета «Струги».

В них приняли участие ребята из стругокрасненской, владимирской, новосельской, лудонской и цапельской школ. В этот день на трассу вышло более 60 спортсменов.

Перед началом соревнований всех поприветствовала заместитель директора ДЮСШ Галина Ризик, заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр XXII летних Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира 1983 года, 11-кратная чемпионка СССР, многократная чемпионка международных соревнований по академической гребле, президент Олимпийского совета Псковской области Светлана Семёнова.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником зимних видов спорта. Желаю всем успешных стартов и финишей на лыжных трассах. Сегодня как никогда в нашей стране отмечается этот великолепный праздник. Он очень популярен не только в стране, но и в Стругах тоже», — сказала Светлана Степанова.

Для поднятия боевого духа на старте и финише всех подбадривал сказочный Мишка.

Судьи трассы Ирина Соболева, Галина Ризик, Артём Яковец строго следили за всем происходящим, фиксировали все моменты. После подведения итогов в спортивном зале Струго-Красненской средней школы прошло награждение победителей. Ребята получили грамоты, медали и подарки, а все участники — сладкие призы.