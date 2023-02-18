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Победителей конкурса детского творчества наградили в Великих Луках

Фото: Luki-News

В краеведческом музее состоялось награждение победителей Международного конкурса детского творчества «Мой город». На базе ДХШ им. Большакова он проводится с 2014 года. Об этом сообщает Luki-News.

В этом году свои работы представили юные художники из Тольятти, Калининграда, Мурома, Белгорода, Омска, Ярославля, Сургута и других городов России. Всего было отсмотрено около 400 рисунков.

«Когда проходит конкурс, эта красота, которую мы наблюдаем, даёт нам возможность совершить небольшое путешествие по нашей стране: от небольших деревень и посёлков, которые изображают ребята, до больших индустриальных городов», — отметила педагог ДХШ им. Большакова Елена Слабнова.

Перед церемонией награждения победителей методист краеведческого музея Жанна Михайлова рассказала присутствующим о жизни и подвиге Героя Советского Союза Александра Матросова. К слушателям также обратилась и депутат городской Думы Юлия Ярышкина, отметив, что историю нужно помнить, сохранять и передавать: «Передавать историю можно разными способами: можно запечатлевать это на стендах исторических музеев, слагать песни и стихи, просто рассказывать своим детям и внукам, а можно ещё и рисовать, что и делаете вы».

Победителей награждали в пяти номинациях и четырёх возрастных категориях. Лучшими работами конкурса жюри признали рисунки Былинкиной Арины, Евстигнеевой Яны, Хавановой Ирины и Шарафанович Алисы. Все художницы занимаются в ДХШ им. Большакова.

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