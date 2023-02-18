Чемпионат Псковской области по лыжным гонкам состоялся в Острове

20:21, 18 февраля 2023, ПАИ

Сегодня, 18 февраля, в АНО СОЦ «Юность» Островского района состоялся главный региональный лыжный старт сезона — чемпионат и первенство Псковской области по лыжным гонкам, сообщила газета «Островские вести».

В первый день соревнований прошли старты среди девушек, жещин, юношей и мужчин на 5 и 10 километров. На лыжне соревновались спортсмены из Пскова, Великих Лук, Невеля, Островского, Струго-Красненского, Порховского, Дедовичского, Печорского и Опочецкого районов.

В забеге на 3 км среди девушек 2007–2008 г. р. победила Екатерина Орехова из Печорского района. На втором месте была Анна Волнейко из Невеля. Третьей стала Ева Герасенкова из Печорского района, четвёртой прибежала Анастасия Родионова из Невеля.

На дистанции 3 км среди девушек 2009–2010 г. р. стартовали 12 спортсменок. Первой стала Анна Барсукова из Островского района (АНО СОЦ «Юность» – ДЮСШ). На втором месте Маргарита Белова из Великих Лук, третье место у Гординой Вероники из Печорского района. Островская лыжница Виктория Лычкова лишь на пятом месте.

На дистанции 3 км среди юношей 2009–2010 г. р. первым прибежал Иван Дубинец (Островский район, ДЮСШ «Юность»). На втором месте тоже островский лыжник Никита Петров. Третьим стал Александр Артемьев из Великих Лук. Острович Ярослав Ботов лишь на девятом месте.

На дистанции 5 км среди девушек 2003–2004 г. р. стартовала единственная спортсменка из Печорского района.

В пятикилометровом забеге первой финишировала Елизавета Вороненкова из Печорского района с результатом 00:20:50,8. Вторая — островская лыжница Дарья Матвиенкова. Третьей стала Светлана Болылёва из Печорского района. Марина Егорова из Островского района на пятом месте.

Дистанцию 5 км в категории женщин 2002–1883 г. р. бежала лишь одна спортсменка из Струго-Красненского района — Алина Епифанова 1997 г. р. Также одна спортсменка из Струго-Красненского района была на дистанции 5 км среди женщин 1972–1963 г. р. — Епифанова Ольга 1972 г. р.

На дистанции 5 км среди женщин 1992–1983 г. р. первой финишировала Ольга Калина 1992 г. р. из Пскова. На втором месте островская лыжница Анжела Федосеева 1985 г. р. И на третьем месте тоже островская лыжница — Анна Бюрюкова 1984 г. р.

На пятикилометровой дистанции среди юношей 2007–2008 г. р. все призовые места у спортсменов из Великих Лук. Первым прибежал Владислав Николаев. Вторым стал Вадим Федосеев, третьим — Илья Варганов. Острович Матвей Саенков лишь на 11-м месте.

10 км среди мужчин 2022–1993 г. р. бежали два спортсмена, у одного из которых результат был аннулирован. Данила Шургая 1996 г. р. из Струго-Красненского района пробежал дистанцию за 51 минуту 11,9 секунды.

В 10-километровке среди мужчин 1962 г. р. и старше первым стал Михаил Зенков 1955 г. р. из Пскова с результатом 00:38:34,4. На втором месте Иван Михайлов 1961 г. р. из Порховского района. Третьим прибежал Владимир Стуканов 1951 г. р. Острович Александр Моряков занял седьмое место.

На 10 км среди мужчин 1972–1063 г. р. места распределились следующим образом: первое место у Сергея Дергунова 1971 г. р. из Пскова, на втором месте тоже пскович — Роман Костров, на третьем — Александр Ильин из Порховского района.

На дистанции 10 км среди мужчин 1982–1973 г. р. первое место занял Михаил Евстигнеев 1980 г. р. из Пскова. На втором месте пскович Дмитрий Парыгин 1974 г. р, на третьем — Михаил Вязанко 1980 г. р. из Великих Лук.

На дистанции 10 км среди мужчин 1992–1983 г. р. первым прибежал Алексей Андреев 1988 г. р. из Струго-Красненского района. Вторым стал Антон Кириллов 1985 г. р. из Дедовичского района, третий — Максим Петров 1984 г. р. из Островского района.

На дистанции 10 км среди юношей 2003–1994 г. р. бежали два спортсмена. Первым финишировал Сергей Васильев из Великих Лук, вторым — Алексей Горшев из Печорского района.

На дистанции 10 км среди юношей 2005–2006 г. р. все призовые места у печорских спортсменов: первым финишировал Александр Ольхоский, на втором месте Всеволод Чупрыкин, на третьем — Сергей Феофанов.

Оргкомитетом было принято решение о совмещении второго дня соревнований с III этапом Кубка области, который был запланирован на январь, но перенесён из-за отсутствия снега. В рамках этапа Кубка в воскресенье буден дан старт группе 2011 г. р. и младше.