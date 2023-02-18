Рыбаки Псковской области жалуются на недобросовестных коллег

21:08, 18 февраля 2023, ПАИ

Мусор и прочие отходы жизнедеятельности человека скапливаются вокруг рыболовных мест, сообщают рыбаки Псковской области в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской».

«В Спицино какой-то ужас на льду. Придумали новую моду: половив, напихать в лунку всё, что выпили, бутылки и пивные банки», — пишет Сергей Качанов, подписчик группы.

Предположительно, это ленивые «рыбаки», потому что замечена тенденция: лунки с мусором недалеко от берега.

В комментариях люди отмечают, что такое происходит не только в Спицино.

«Такое сплошь и рядом, летом тоже около озера свалки... Пока штрафовать не начнут прямо там, так всё и будет..» — выдвигает предположение Галина Степанова.