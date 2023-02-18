560 кг продуктов собрали в Пскове для нуждающихся семей

23:46, 18 февраля 2023, ПАИ

Акция «Корзина доброты» завершилась в Пскове, сообщает в своём Telegram-канале Алеся Михачева.

В течение двух дней жители Пскова смогли принять участие в марафоне по сбору продуктов для нуждающихся семей. Акцию проводил банк еды «Русь» в Пскове совместно с федеральной розничной сетью X5 GROUP. За эти два дня было собрано 560 кг продуктов с долгим сроком хранения, из которых будут составлены наборы.

Продовольственный марафон «Корзина доброты» — это возможность помочь нуждающимся землякам. Благодаря помощи волонтёров любой посетитель магазина может стать жертвователем или благотворителем. После сбора продуктовой помощи в магазинах волонтёры на складе фасуют продовольственные наборы и организуют выдачу продуктовой помощи малообеспеченным семьям с детьми и другим нуждающимся категориям населения.

«Спасибо огромное моей команде, волонтёрам и всем неравнодушным людям, кто поучаствовал в сборе продуктов», — отмечает в своём канале Алеся Михачева.