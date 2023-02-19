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Общество

День орнитолога отмечается в России

19 февраля отмечается профессиональный праздник орнитологов, сообщает calend.ru.

Считается, что термин «орнитология» (в переводе с греческого «наука (учение) о птицах») появился в XVI веке благодаря итальянскому учёному-натуралисту Улиссе Альдрованди. Среди первопроходцев, сделавших первые письменные попытки обобщения имеющейся информации об этих представителях животного мира называют древнегреческого мыслителя и философа Аристотеля.

Эпоха Нового времени дала толчок развитию научного знания, в том числе естественного цикла, из которого в XIX веке в самостоятельную науку выделилась биология. Большой вклад в орнитологию внесли такие учёные, как Карл Линней, де Бюффон и другие. Среди российских орнитологов видное место занимают С. А. Бутурлин, М. А. Мензбир, Л. Б. Бёме, В. Л. Бианки, П. В. Серебровский, Н. А. Гладков, В. А. Паевский и многие другие.

Сам же праздник — День орнитолога — ведёт свою историю с 1983 года, когда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. Произошло это событие 19 февраля — отсюда и дата празднования, которая, к слову, отмечается в наши дни орнитологами и во многих государствах, бывших в ту пору советскими республиками.

На проходившем 19 февраля 1983 года Учредительном съезде Всесоюзного орнитологического общества прозвучало и предложение считать эту дату неофициальным Днём орнитолога. В 1992 году Всесоюзное орнитологическое общество получило имя академика М. А. Мензбира, считающегося основателем российской орнитологии. Теперь общество стало называться Мензбировским орнитологическим обществом при Российской академии наук.

Кроме этого объединения в России существует Союз охраны птиц России, являющийся общественной организацией экологической направленности, объединившей учёных-орнитологов и простых любителей пернатых. Своей целью они ставят популяризацию орнитологии, изучение и сохранение видового разнообразия птиц.

Орнитологи работают в заповедниках, аэропортах, на территории биостанций, в научных лабораториях, институтах, ветеринарных клиниках. Специалисты контролируют состояние популяций пернатых, проводят учёт их численности, организуют биотехнические мероприятия по привлечению птиц на гнездовья, занимаются эколого-просветительскими кампаниями.

Среди позвоночных, занесённых в Красную книгу России, птицы составляют самую большую группу, состоящую из 127 видов, из них 122 вида охраняются на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения.

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