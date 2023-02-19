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Культура

Мастер-класс по приготовлению сетоского сыра снова доступен для посетителей Сигово

В музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района родился телёнок. В связи с этим интерактивная программа «В гостях у бабушки Кюлаотс» с мастер-классом по приготовлению сыра снова доступна для заказа.

Записаться на программу «В гостях у бабушки Кюлаотс», научиться готовить и попробовать настоящий сетоский сыр можно по телефону 8-911-385-34-61.

Купить билет на программу можно также онлайн и по «Пушкинской карте».

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