Мастер-класс по приготовлению сетоского сыра снова доступен для посетителей Сигово

10:39, 19 февраля 2023, ПАИ

В музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района родился телёнок. В связи с этим интерактивная программа «В гостях у бабушки Кюлаотс» с мастер-классом по приготовлению сыра снова доступна для заказа.

Записаться на программу «В гостях у бабушки Кюлаотс», научиться готовить и попробовать настоящий сетоский сыр можно по телефону 8-911-385-34-61.

Купить билет на программу можно также онлайн и по «Пушкинской карте».