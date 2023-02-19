Российские банки запустят переводы за границу по номеру телефона

09:32, 19 февраля 2023, ПАИ

Банк России объявил об успешном пилотировании проекта запуска денежных переводов в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП). Ряд крупных российских банков в этом году готовы запустить международные переводы через СБП. Пока речь идёт явно только о переводах в страны ближнего зарубежья, пишет «Российская газета».

«Пилот прошёл успешно, он был в декабре. Сейчас мы с коллегами из Беларуси делаем дорожную карту уже масштабирования работы наших двух систем», — сообщила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

По её словам, для переводов по СБП в другие страны нужны готовность местных регуляторов и наличие похожих платформ.

«Пока работающая платформа в мире есть только одна — в Китае. Других работающих платформ, с кем мы могли бы интегрироваться полноценно, мы не видим, но они развиваются. Сейчас речь идёт о взаимодействии с дружественными странами по выработке протоколов, которые позволят нам работать система с системой, если на их стороне будут желание и техническая готовность», — сообщила Скоробогатова.

Также, по словам первого зампреда ЦБ, Банк России может пересмотреть лимит бесплатных переводов по СБП. Сейчас он составляет 100 тысяч рублей в месяц и, вероятнее всего, если будет пересмотрен, то в сторону увеличения.

Тем не менее все опрошенные «Российской газетой» банки ставят себе сроком запуска международных расчётов по СБП уже этот год. Так, Банк ВТБ завершил тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов и готовится запустить услугу в числе первых банков сразу после решения ЦБ, которое ожидается в первом квартале 2023 года, сообщили в пресс-службе банка. Банк «Открытие» планирует реализовать трансграничные переводы через СБП и запустить такие операции во втором полугодии 2023 года, сообщил «РГ» Михаил Щипков, бизнес-лидер направления платежей и переводов трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

Оба банка рассматривают в качестве первоначального направления перевода средств по СБП Республику Беларусь, а далее намерены расширять перечень направлений.

Технологические возможности подключения к трансграничным переводам через СБП сейчас изучают также в «Росбанке», «Абсолют-банке» и банке «Зенит», следует из комментариев их представителей.

Некоторые банки уже предоставляют возможность для трансграничных переводов по номеру телефона не только через СБП, а через собственные системы, но такое обычно могут себе позволить только самые крупные игроки рынка. В октябре 2022 года ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны, первой из которых стала Армения.

Сбер осуществляет переводы за рубеж по номеру телефона с помощью собственной системы переводов, которая является крупнейшей в России и странах СНГ по объёмам переводов, сообщили в пресс-службе банка. За отправку переводов в Киргизию и Узбекистан в прошлом году была установлена нулевая комиссия.