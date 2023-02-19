Псковичка фиктивно поставила на учёт сразу нескольких иностранцев

12:36, 19 февраля 2023, ПАИ

Безработная 39-летняя псковичка фиктивно поставила на регистрационный учёт группу граждан России и Таджикистана без их фактического пребывания по месту регистрации. Возбуждены уголовные дела. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионер из Пустошки также осуществил фиктивную регистрацию гражданина Таджикистан без фактического его пребывания по месту регистрации. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.