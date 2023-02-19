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Общество

Всего 12% псковских компаний выдадут сотрудникам премии к 23 Февраля

Премии, приуроченные к 23 Февраля, выплачивают в 12 % псковских компаний, а бонусы к 8 Марта выдают в 17 % организаций. Об этом сообщает сервис Superjob.

Подарками работодатели радуют сотрудников чаще, чем премиями. Презенты к 23 Февраля предусмотрены в 43 % компаний, к 8 Марта — в 46 %.

Чаще всего подарки дарят рядовым сотрудникам (на День защитника Отечества — 41 % работодателей, на Международный женский день — 42 %), а также руководителям среднего звена (по 25 %) и топ-менеджерам (по 20 %). Презенты партнёрам готовят 11 и 12 % компаний соответственно, клиентам — по 11 %, представителям контролирующих организаций — по 3 %.

Корпоративы по случаю гендерных праздников не слишком частое явление. Не планируют никаких торжеств 47 % компаний. В 22 % организаций намечены два мероприятия — и на 23 Февраля, и на 8 Марта. В 7 % компаний проведут объединённый корпоратив, в 2 % запланирован праздник только по случаю 23 Февраля, столько же работодателей собираются праздновать только 8 Марта.

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