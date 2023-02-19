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Псковичей приглашают на службу в полицию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Псковичей приглашают на службу в органы внутренних дел на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковскй области.

Есть и возможность перевода для дальнейшего прохождения службы в указанных территориальных органах.

Сотрудники органов внутренних дел назначаются на должности в указанных территориальных органах МВД России в порядке перевода в соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также с разделом IV Порядка организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации, утверждённого приказом МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50.

Для граждан, впервые поступающих на службу в органы внутренних дел, и бывших сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации предельный возраст поступления на службу определяется возрастными ограничениями при назначении на должности, предусматривающими:

– присвоение специального звания полковника полиции, полковника внутренней службы, полковника юстиции в 60 лет;

– присвоение специального звания среднего начальствующего состава, майора полиции, майора внутренней службы, майора юстиции, подполковника полиции, подполковника внутренней службы, подполковника юстиции в 55 лет;

– присвоение иного специального звания в 50 лет.

Годность к службе определяется на основании заключения, подтверждающего соответствие требованиям к состоянию здоровья сотрудников органов внутренних дел по результатам военно-врачебной экспертизы.

Кандидатам на службу в территориальные органы МВД России по всем вопросам обращаться в подразделения по работе с личным составом территориальных органов внутренних дел по месту жительства или в управление по работе с личным составом УМВД России по Псковской (Псков, Октябрьский проспект, д. 48); телефоны — (8 8112) 59-24-12, 59-25-90.

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