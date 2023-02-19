Опубликован график работы Псковской ГИБДД на февральских выходных

13:35, 19 февраля 2023, ПАИ

24 и 25 февраля регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Псковской области будут работать как обычно, а 23, 26 и 27 февраля будут выходными днями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области есть возможность получить услуги в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.