Опубликован график работы Псковской ГИБДД на февральских выходных
24 и 25 февраля регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Псковской области будут работать как обычно, а 23, 26 и 27 февраля будут выходными днями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области есть возможность получить услуги в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.
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