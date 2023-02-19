Псковскую область ожидает снежная ветреная ночь

17:00, 19 февраля 2023, ПАИ

20 февраля в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдёт снег, ночью умеренный, днём небольшой. На дорогах местами гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Будет дуть северо-западный ветер, ночью — с порывами до 7-12 метров в секунду, днём — до 4-9 метров в секунду. Температура по области ночью -8…-3 градуса, днём -5…0 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.