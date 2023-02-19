Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Соседние с Россией страны нарастили выпуск банковских карт

Издание РБК сообщило, что выпуск банковских карт в соседних с Россией странах вырос на десятки процентов в 2022 году по сравнению с годом ранее. Это произошло на фоне ухода из РФ международных платёжных систем Visa и MasterCard, пишет РБК.

Издание подготовило соответствующую инфографику на основе данных центральных банков Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Армении, а также других соседних с Россией стран и собственных расчётов. РБК в том числе сравнило данные за 2021 и 2022 годы, когда началась спецоперация России на Украине и Visa с MasterCard объявили об уходе с российского рынка.

Из инфографики следует, что в Таджикистане объём выпущенных банковских карт за 2022 год увеличился на 45,46 % по сравнению с годом ранее, в Киргизии — на 37,37 %. В Узбекистане прирост карт составил 26,16 %, в Армении — 18,65 %.

По количеству выпущенных банковских карт к концу 2022 года из соседних с Россией стран лидирует Казахстан, следует из инфографики. Там показатель составил 42,91 млн карт. В Узбекистане было выпущено 34,20 млн карт, в Белоруссии — 18,08 млн. Банки Грузии выпустили 6,21 млн карт, Таджикистана — 5,06 млн, Армении — 2,15 млн. В Киргизии было выпущено 1,89 млн карт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 февраля 2023

Пешеход скончался в результате ДТП в Псковском районе

19 февраля 2023

Труп женщины найден на границе Литвы и Беларуси

19 февраля 2023

Пыталовские волейболисты вновь одержали победу в соревнованиях

19 февраля 2023

Парк Пушкина в Великих Луках благоустроят к лету
19 февраля 2023

Псковичи вышли расчищать снег в помощь дворникам
19 февраля 2023

Косулю в дачном посёлке спасли от напавшей своры собак
19 февраля 2023

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Псковском районе
19 февраля 2023

Две машины с рыбаками ушли под лёд на Псковском озере

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...