Соседние с Россией страны нарастили выпуск банковских карт

16:24, 19 февраля 2023, ПАИ

Издание РБК сообщило, что выпуск банковских карт в соседних с Россией странах вырос на десятки процентов в 2022 году по сравнению с годом ранее. Это произошло на фоне ухода из РФ международных платёжных систем Visa и MasterCard, пишет РБК.

Издание подготовило соответствующую инфографику на основе данных центральных банков Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Армении, а также других соседних с Россией стран и собственных расчётов. РБК в том числе сравнило данные за 2021 и 2022 годы, когда началась спецоперация России на Украине и Visa с MasterCard объявили об уходе с российского рынка.

Из инфографики следует, что в Таджикистане объём выпущенных банковских карт за 2022 год увеличился на 45,46 % по сравнению с годом ранее, в Киргизии — на 37,37 %. В Узбекистане прирост карт составил 26,16 %, в Армении — 18,65 %.

По количеству выпущенных банковских карт к концу 2022 года из соседних с Россией стран лидирует Казахстан, следует из инфографики. Там показатель составил 42,91 млн карт. В Узбекистане было выпущено 34,20 млн карт, в Белоруссии — 18,08 млн. Банки Грузии выпустили 6,21 млн карт, Таджикистана — 5,06 млн, Армении — 2,15 млн. В Киргизии было выпущено 1,89 млн карт.