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Общество

Юрист рассказал о праве россиян получать две пенсии сразу

Закон позволяет россиянам перейти с одного вида пенсии на другой и даже получать две выплаты сразу. Кто может воспользоваться данным правом и как это можно сделать, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, в первую очередь необходимо выяснить, какой из вариантов получения выплат наиболее выгоден. Так, человек может получать социальную пенсию и к тому же официально работать и копить пенсионные баллы. Как только их окажется достаточно, он сможет перейти на страховую пенсию по инвалидности.

У тех кто, получает военную пенсию по потере кормильца, есть возможность перейти на пенсию по старости, если у них появится право на надбавки.

Специалист отметил, что сейчас выгодные варианты получения пенсии гражданам придётся искать самим, потому что Социальный фонд не занимается автоматическим переводом граждан с одного вида пенсии на другой.

«Чтобы это сделать, придётся изучить законы, получить справочную информацию в органах пенсионного или социального обеспечения и рассчитать оптимальный вариант», — цитирует Соловьёва агентство «Прайм».

Специалист напомнил, что в ряде случаев есть возможность получать две пенсии сразу. Так, на выплаты по инвалидности и по старости могут претендовать ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, а также люди, получившие инвалидность на войне.

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