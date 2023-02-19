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Общество

Дмитрий Третьяков: Премия «Народное признание» — способ заявить о себе

Председатель арт-пространства «Вперёд в СССР» Дмитрий Третьяков отметил, что номинация на премию «Народное признание» — дополнительная возможность заявить о себе.

«Номинация — ещё один способ рассказать о себе, чтобы о нас, о нашей работе узнало как можно больше людей. Это и дополнительная поддержка, и промежуточное подведение итогов», — уверен Дмитрий.

Он напомнил, что арт-пространство, открывшееся год назад, участвовало в номинации «Открытие».

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» прошла в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 16 февраля. Победителей назвали в 12 номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Все они получили статуэтку премии. 

Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов жюри премии из 13 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.  

Премию «Народное признание» вручили уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило 217.  Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур. В двух турах народного голосования приняли участие порядка 30 тысяч человек.

Фоторепортаж церемонии награждения победителей премии «Народное признание – 2022» здесь.

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