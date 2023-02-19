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Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 20 февраля, в 11:30. Как всегда, ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин расскажут о главных событиях предстоящей недели.

С директором псковских кафе-кондитерских Михаилом Пасько, который получил награду общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Сервис», поговорят о прошедшей церемонии, о том, что привело его команду к победе, а также о самых вкусных рецептах блинов в преддверии Масленицы. 

Самые необычные и интересные места Пскова ведущие обсудят с кандидатом философских наук, преподавателем ПсковГУ, независимым исследователем псковских окраин Артёмом Верле. 

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 20 февраля в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».

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