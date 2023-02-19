Косулю в дачном посёлке спасли от напавшей своры собак

19:44, 19 февраля 2023, ПАИ

Заблудившуюся косулю спасли от нападения своры собак, сообщает группа «Подворье «Птичий дворик» Псков».

«К нам в РЦ «Псковский ковчег» Геннадий Александрович на руках принёс пострадавшую косулю», — гласит сообщение сообщества.

Косуля заблудилась на территории дачных участков в Голубово. Напавшая свора собак сильно искусала дикое животное, но молодые парень и девушка смогли отбить пострадавшую от нападения.

«На данный момент раны обработаны, сделаны уколы, наблюдаем за дальнейшим состоянием»,— подытожили в группе.