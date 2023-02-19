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Общество

Себежские волейболистки заняли первое место в соревнованиях в Опочке

Волейболистки из Себежского ДЮКФП заняли первое место в соревнованиях в Опочке, сообщает газета «Призыв».

18 февраля 2023 года прошли межмуниципальные (зональные) отборочные соревнования по волейболу 15-й спартакиады учащихся Псковской области среди девушек 2007–2008 г. р.

По сообщению тренера Александра Шарова, в зоне 2 в г. Опочке первенство оспаривали команды из Опочецкого, Пушкиногорского, Новоржевского и Себежского районов. В составе себежской команды были Дроздецкая Карина, Максимова Ульяна, Игнатович Валерия, Самуйлова Дарья, Лукашонок Диана, Козлова Дарья, Михайлова Алёна, Санникова Василиса. Девушки уверенно победили и прошли в полуфинал.

В упорной борьбе за последующие места второе место заняла команда из Пушкиногорского района, третье — из Новоржевского, четвёртое — из Опочецкого района.

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