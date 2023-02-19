Парк Пушкина в Великих Луках благоустроят к лету

20:49, 19 февраля 2023, ПАИ

В Великих Луках завершились конкурсные процедуры по благоустройству двух общественных пространств — парка Пушкина и участка на месте снесённого дома на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Глава города Николай Козловский в своём еженедельном видеообращении напомнил, что эти территории преобразятся в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Данные городские пространства стали победителями рейтингового голосования, которое проходило в 2022 году. В нём приняли участие почти пять тысяч горожан.

Согласно проектно-сметной документации, в общественной зоне на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского запланированы расчистка территории от деревьев и пней, выравнивание участка песком и щебнем, устройство покрытия из тротуарной плитки и обустройство газонов.

В парке Пушкина также запланирован большой спектр работ: устройство покрытия из тротуарной плитки, установка детского игрового комплекса, перенос воркаут-площадки, ликвидация старых, аварийных деревьев и посадка новых, установка скамеек, урн и различных фигур по мотивам сказок Александра Пушкина. Большое внимание будет уделено устройству уличного освещения в сквере. Также планируется установить видеонаблюдение.

«Срок окончания работ, согласно контракту, июль. Подрядчик имеет опыт проведения таких работ. Силами данной организации была приведена в порядок зона отдыха около краеведческого музея в прошлом году. Уверен, что после проведённой реконструкции эти территории станут точками притяжения для огромного числа горожан», — сказал Николай Козловский.