Пыталовские волейболисты вновь одержали победу в соревнованиях

21:09, 19 февраля 2023, ПАИ

Пыталовские волейболисты сегодня повторили вчерашний успех команды девушек, сообщает газета «Наша жизнь».

19 февраля в спортивном зале Пыталовской школы состоялись зональные соревнования по волейболу среди команд юношей. У пыталовских ребят чистая победа, их соперниками были юные волейболисты из Красногородска и Острова.

Состав команды: Максим Быстров, Сергей Верешинский, Станислав Дудко (Гавровская СШ); Кирилл Ефимов, Никита Степанов, Богдан Слободяник (Пыталовская СШ); Вадим Лобков, Константин Капустин, Лев Комиссаров (Белорусская СШ). Второе место у спортсменов из Острова, третьей стала красногородская команда.