Труп женщины найден на границе Литвы и Беларуси

21:29, 19 февраля 2023, ПАИ

Белорусские пограничники в субботу, 18 февраля, обнаружили труп гражданки Нигерии вблизи белорусско-литовской границы, сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».

По рассказу гражданина Нигерии, находившегося возле трупа, он вместе с невестой планировал попасть в Европу. Их задержали литовские силовики.

Девушке стало плохо, но вместо помощи, силовики применили силу, распылив газовый баллончик в лицо. После чего женщина была выброшена на белорусскую границу.