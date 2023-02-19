Труп женщины найден на границе Литвы и Беларуси
Белорусские пограничники в субботу, 18 февраля, обнаружили труп гражданки Нигерии вблизи белорусско-литовской границы, сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».
По рассказу гражданина Нигерии, находившегося возле трупа, он вместе с невестой планировал попасть в Европу. Их задержали литовские силовики.
Девушке стало плохо, но вместо помощи, силовики применили силу, распылив газовый баллончик в лицо. После чего женщина была выброшена на белорусскую границу.
Комментарии: 0 Обсудить >>>