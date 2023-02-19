В Опочецком районе будет ограничено движение по определенным дорогам

22:24, 19 февраля 2023, ПАИ

Федерация автоспорта Псковской области информирует о том, что в связи с подготовкой ко 2-му этапу Чемпионата России по ралли «Суворов – 2023» вводится временное прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (участке). Об этом сообщает газета «Красный маяк».



а/д «Липовец – Волково» – 20 февраля 2023 г. на период времени с 10 час.00 мин. до 18 час. 00 мин.

а/д «Бежаницы – Кудеверь – Болгатово» – от дер. Духново до дер. Шагино и от дер. Шагино до дер. Курочкино Опочецкого района - 20 февраля 2023 г. на период времени с 10 час.00 мин. до 17 час.00 мин.