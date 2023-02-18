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Политика

12-летняя девочка погибла при обстреле ВСУ Белгородской области

12-летняя девочка погибла при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом написал в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее он сообщал, что при обстреле погибла девушка.

«Установили личность погибшей девочки — Василиса, 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за её спиной… Никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребёнка», — написал губернатор.

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