Божественная литургия прошла в Свято-Успенском монастыре

23:26, 19 февраля 2023, ПАИ

19 февраля, в неделю о Страшном суде, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщает группа «Псковская епархия Русской Православной Церкви».

Его высокопреосвященству сослужили исполняющий обязанности наместника Псково-Печерской обители иеромонах Иларион (Карандеев) с братией монастыря в священном сане. Песнопения литургии исполнили братский хор обители под управлением инока Олега (Гладышева) и архиерейский хор под управлением диакона Александра Амерханова.

За богослужением митрополит Тихон рукоположил клирика храма Рождества Христова в районе Майское города Печоры диакона Антония Паукова в сан пресвитера.